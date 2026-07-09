Citemor cruza artistas de várias gerações e países em Coimbra e Montemor-o-Velho

O festival Citemor regressa de 17 de julho a 08 de agosto, entre Coimbra e Montemor-o-Velho, com 13 propostas de artistas de Portugal, Espanha, Brasil, México e Japão, revelou a organização.

O festival, que vai na sua 48.ª edição, apresenta um programa com propostas de teatro, dança, performance, música, cinema, videoarte e artes visuais, contando com estreias, antestreias, produções próprias e trabalhos desenvolvidos “em residência de criação”, num certame que se afirma pela sua vocação como espaço de experimentação, disse a organização do Citemor, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O evento arranca a 17 de julho, com a apresentação de “Dressing Room”, de Lígia Soares, no Teatro da Cerca de São Bernardo (TCSB), em Coimbra, um espetáculo em que a atriz e dramaturga portuguesa questiona “a viabilidade do luxo num contexto de desigualdades sociais” a partir de um vestido responsável por grande parte do orçamento de produção da peça.