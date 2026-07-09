Presidente do Politécnico de Coimbra pede financiamento estável ao Governo

A presidente do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), Cândida Malça, pediu hoje ao ministro da Educação, Ciência e Inovação para que o Governo assegure um modelo de financiamento mais estável e previsível para o ensino superior.

“As instituições de ensino superior precisam de estabilidade, de previsibilidade e de um quadro de financiamento que lhes permita planear, investir e cumprir plenamente a sua missão. Não podemos continuar a gerir o presente sem conhecer o horizonte do futuro, nem pedir às instituições que respondam a desafios cada vez maiores sem lhes proporcionar os instrumentos indispensáveis para o fazer”, destacou.

Na sua intervenção na cerimónia do 47.º aniversário do IPC, que decorreu esta tarde, no Convento São Francisco, na presença do ministro da Educação, Fernando Alexandre, a presidente do Politécnico considerou que o ensino superior português atravessa um “momento decisivo”, marcado por desafios como a evolução demográfica, a internacionalização, a transformação digital e a transferência de conhecimento para a economia.

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