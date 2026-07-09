“O SNS tem de evoluir em comunidade”, em parceria com as autarquias, afirma a presidente da ULS do Baixo Mondego

“Desafios atuais para um SNS sustentável” foi o tema de debate que juntou, ao fim da tarde de ontem, cinco especialistas no Edifício AT Business Center, em Ançã, numa iniciativa do DIÁRIO AS BEIRAS a propósito do lançamento do Diretório de Saúde’26.

Na ocasião, Ana Raquel Santos sublinhou que, “no atual momento a que o SNS chegou, não vale a pensa pensar que agora devíamos mudar tudo”. Na sua perspetiva, “temos que fazer evoluir o SNS em comunidade, preparando-o para os desafios dos próximos 10/15 anos, e as autarquias têm que fazer parte da solução”. A gestora destaca que “temos de ter a noção de que não temos mais capacidade para ter os idosos em estruturas de saúde. Temos que lhes dar funcionalidade para permanecerem nas suas residências”.

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