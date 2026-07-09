Conferência Saúde ‘26

“O SNS não pode pagar a fatura da desorganização de um país assimétrico”, lamentou o presidente da ESTeSC

09 de julho de 2026 às 16 h27
Graciano Paulo. Foto: Pedro Filipe Ramos
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
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“Desafios atuais para um SNS sustentável” foi o tema de debate que juntou, ao fim da tarde de ontem, cinco especialistas no Edifício AT Business Center, em Ançã, numa iniciativa do DIÁRIO AS BEIRAS a propósito do lançamento do Diretório de Saúde’26.

Na ocasião, Graciano Paulo, presidente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde (ESTeSC), afirmou que “num país brutalmente assimétrico, não pode ser o SNS a pagar a fatura da desorganização”.
O responsável identificou que “há várias infraestruturas de saúde concentradas na faixa litoral, enquanto o interior do país não tem resposta”. Por isso é que se gastam 212 milhões de euros por ano em transporte de doentes não urgentes, “valor que duplicou em dez anos”, concluindo que “temos de tirar estas ambulâncias das estradas”.

Ler mais na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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