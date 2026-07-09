Figueira da Foz

33 novos profissionais reforçam quadros da ULS do Baixo Mondego

09 de julho de 2026 às 16 h12
Fotografia: DR
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
Igor Moita
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Baixo Mondego realizou, hoje, uma sessão de boas-vindas e assinatura de contratos de trabalho, assinalando, de forma simbólica, a integração de 33 novos profissionais na instituição.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, é referido que “os novos profissionais incluem 10 médicos, 10 enfermeiros, nove assistentes técnicos, tr ês técnicos auxiliares de saúde e um técnico superior, reforçando as equipas da ULS do Baixo Mondego e contribuindo para uma resposta cada vez mais qualificada, próxima e eficiente às necessidades da população”.

A cerimónia foi presidida pela Presidente do Conselho de Administração, Ana Raquel Santos, e contou com a presença dos restantes membros do Conselho de Administração e das chefias dos serviços onde os novos profissionais irão desenvolver a sua atividade, num momento de acolhimento e de integração institucional.

Na sua intervenção, a presidente do Conselho de Administração “deu as boas-vindas aos novos profissionais e destacou o papel fundamental das pessoas na concretização da missão da ULS do Baixo Mondego. Manifestou ainda o desejo de que cada profissional encontre na instituição um espaço de crescimento e realização, onde possa desenvolver a sua carreira, concretizar novos projetos e alcançar as suas ambições pessoais e profissionais.

A responsável reafirmou “que o compromisso da ULS do Baixo Mondego em acompanhar esse percurso, promovendo um ambiente de valorização, desenvolvimento e aprendizagem contínua, em benefício dos profissionais e da qualidade dos cuidados prestados à população”.

Durante a sessão, cada profissional recebeu uma pasta de acolhimento, contendo o respetivo contrato e uma mensagem personalizada de boas-vindas da Presidente do Conselho de Administração, reforçando a importância da integração, do espírito de equipa e do sentimento de pertença à organização.

Com esta iniciativa, a ULS do Baixo Mondego “reafirma o seu compromisso com a valorização dos profissionais, reconhecendo que são as pessoas que fazem a diferença na prestação de cuidados de saúde de qualidade, humanizados e centrados nos utentes, e assumindo a ambição de continuar a atrair, integrar, acompanhar e desenvolver profissionais de excelência ao serviço da comunidade”.

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