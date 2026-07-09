Médicos de família têm um papel importante na gestão do percurso clínico do doente, prevenindo a doença

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

“Desafios atuais para um SNS sustentável” foi o tema de debate que juntou, ao fim da tarde de ontem, cinco especialistas no Edifício AT Business Center, em Ançã, numa iniciativa do DIÁRIO AS BEIRAS a propósito do lançamento do Diretório de Saúde’26.

Na ocasião, Manuel Teixeira Veríssimo disse que “o médico de família é o gestor do percurso clínico do doente e isso é importante até pela responsabilidade na prevenção da doença”. O presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos acrescentou que prevenir a doença permite um envelhecimento saudável e a manutenção dos idosos em casa, em vez de serem institucionalizados em lares. O médico admite que 50% das pessoas que estão em ERPI poderiam permanecer nas suas residências com apoio domiciliário.

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