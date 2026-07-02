Ambiente investe quase 4 ME na reconstrução de canal de rega do Mondego

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vai investir quase quatro milhões de euros (ME) numa empreitada de reconstrução e reperfilamento do aterro exterior do canal condutor geral do Mondego, conhecido como canal de rega, foi hoje anunciado.

A obra de “reconstrução do canal condutor geral em vários troços, incluindo reperfilamento do aterro exterior entre Pereira e a estação elevatória do Foja”, desenrola-se ao longo de 15 quilómetros, entre o limite oeste do município de Coimbra, atravessando toda a zona ribeirinha do Mondego no concelho de Montemor-o-Velho até junto da fronteira leste com o município da Figueira da Foz.

O canal condutor geral, localizado na margem direita do rio, integra a infraestrutura de aproveitamento hidroagrícola daquela região, permitindo o fornecimento de água ao regadio do Baixo Mondego, mas também às indústrias de celulose, produção de energia e abastecimento público localizadas a jusante e a sul.

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