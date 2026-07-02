Apresentado o cartaz oficial das Festas de Santa Cristina/ExpoCondeixa 2026

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Foi apresentado, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Condeixa-a-Nova, a programação e o cartaz oficial das Festas de Santa Cristina/ExpoCondeixa 2026. Certame decorre entre 23 e 26 de julho, pela primeira vez na Escola Secundária Fernando Namora.

Maninho (dia 23), Bispo (dia 24), Carolina Deslandes (dia 25) e Némanus (dia 26) são os cabeça de cartaz do maior evento do concelho que conta, em 2026, com cerca de 40 associações locais

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