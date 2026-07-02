Condeixa-a-NovaRegião Metropolitana de Coimbra

Apresentado o cartaz oficial das Festas de Santa Cristina/ExpoCondeixa 2026

02 de julho de 2026 às 11 h25
Fotografia: Emanuel Pereira
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Foi apresentado, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Condeixa-a-Nova, a programação e o cartaz oficial das Festas de Santa Cristina/ExpoCondeixa 2026. Certame decorre entre 23 e 26 de julho, pela primeira vez na Escola Secundária Fernando Namora.

Maninho (dia 23), Bispo (dia 24), Carolina Deslandes (dia 25) e Némanus (dia 26) são os cabeça de cartaz do maior evento do concelho que conta, em 2026, com cerca de 40 associações locais

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de julho

Figueira da Foz vai agendar nova hasta pública para alienar cinco lotes urbanos
02 de julho

Figueira da Foz pondera reunião extraordinária da AM sobre indústrias poluentes
02 de julho

Calor: Governo declara situação de alerta e proíbe várias atividades agrícolas
02 de julho

Minis de Coimbra à conquista de Paços de Ferreira

Condeixa-a-Nova

Apresentado o cartaz oficial das Festas de Santa Cristina/ExpoCondeixa 2026

PJ investiga incêndio que deixou quatro carros destruídos

Três carros tomadas pelas chamas durante a madrugada (com fotos)

Região Metropolitana de Coimbra

Mealhada inicia expansão da Zona Industrial da Pedrulha num investimento de 4ME

Apresentado o cartaz oficial das Festas de Santa Cristina/ExpoCondeixa 2026

Projeto pioneiro vai ajudar na gestão inteligente do território da Região de Coimbra