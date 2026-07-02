DesportoModalidades

Minis de Coimbra à conquista de Paços de Ferreira

02 de julho de 2026 às 11 h55
Minis de Coimbra à conquista de Paços de Ferreira | Foto DB-Pedro Filipe Ramos
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Coimbra marca presença, até domingo, na 14.ª Festa Nacional do Minibasquete, em Paços de Ferreira, para atletas do escalão sub-12, masculino e feminino.
Ontem, na estação de Coimbra, antes de embarcar, o sentimento era de expectativa, até para os mais “batidos”. Fernando Lucas, coordenador do Minibasquete da Associação de Basquetebol de Coimbra (ABC), está de regresso: “Eu estive nas primeiras edições, quando a festa foi criada. Em 12 ou 13 anos muita coisa mudou, mas o espírito mantém‑se”, revelou ao DIÁRIO AS BEIRAS.
O coordenador destaca ainda que, apesar da idade, a exigência já é elevada: “O nível para estes miúdos já é competitivo. Em Coimbra gostamos de ter equipas que compitam com dignidade.”

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de julho

Figueira da Foz vai agendar nova hasta pública para alienar cinco lotes urbanos
02 de julho

Figueira da Foz pondera reunião extraordinária da AM sobre indústrias poluentes
02 de julho

Calor: Governo declara situação de alerta e proíbe várias atividades agrícolas
02 de julho

Minis de Coimbra à conquista de Paços de Ferreira

Desporto

Minis de Coimbra à conquista de Paços de Ferreira

Mundial: “Está-se a desenhar o ano de Vozinha”

Mundial: Velha conhecida Croácia no primeiro mata-mata

Modalidades

Minis de Coimbra à conquista de Paços de Ferreira

João Novo coroado em Mira

Condeixa Aqua Clube é bicampeão nacional de águas abertas