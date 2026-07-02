Minis de Coimbra à conquista de Paços de Ferreira

Coimbra marca presença, até domingo, na 14.ª Festa Nacional do Minibasquete, em Paços de Ferreira, para atletas do escalão sub-12, masculino e feminino.

Ontem, na estação de Coimbra, antes de embarcar, o sentimento era de expectativa, até para os mais “batidos”. Fernando Lucas, coordenador do Minibasquete da Associação de Basquetebol de Coimbra (ABC), está de regresso: “Eu estive nas primeiras edições, quando a festa foi criada. Em 12 ou 13 anos muita coisa mudou, mas o espírito mantém‑se”, revelou ao DIÁRIO AS BEIRAS.

O coordenador destaca ainda que, apesar da idade, a exigência já é elevada: “O nível para estes miúdos já é competitivo. Em Coimbra gostamos de ter equipas que compitam com dignidade.”

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