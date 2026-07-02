Mundial: Velha conhecida Croácia no primeiro mata-mata

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Portugal defronta na próxima madrugada a Croácia, às 00H00, em jogo dos 16 avos de final do Mundial. Jogadores passam mensagem positiva numa altura em que os portugueses estão desconfiados

Desconfiança paira nas gentes portuguesas, mas a esperança é algo identitário deste país que espera entrar esta madrugada definitivamente na rota das vitórias e das boas exibições.

A partir das 00H00, o país volta a parar para aquela que se espera ser a primeira de quatro batalhas até à final. Pela frente, uma velha conhecida: a Croácia.

As duas seleções reencontram-se dez anos depois num “mata-mata” de uma grande competição. Em 2016, Ricardo Quaresma fez um golo no prolongamento que eliminou os croatas (oitavos de final), colocando Portugal na rota do título mais importante da história, o Campeonato da Europa. Agora, em 2026, num Campeonato do Mundo, espera-se o mesmo desfecho, mas com heróis diferentes.

Última dança de vários intervenientes

Cristiano Ronaldo, é o único jogador do lado português que esteve nesse duelo em 2016 e até foi dele o remate que permitiu a recarga vitoriosa de Quaresma. Do lado croata, Luka Modric, Ivan Perisic, Mateo Kovacic e Andrej Kramaric vão tentar vingar essa derrota.

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