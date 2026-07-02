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Novo modelo BYD Dolphin G DM-1 apresentado na Rodda Coimbra (com vídeo)

02 de julho de 2026 às 11 h41
Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Igor Moita
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Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
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Foi apresentado, esta manhã, no Concessionário BYD Coimbra da Rodda Coimbra, localizado em Antanhol, o novo modelo da  marca BYD: o BYD Dolphin G DM-1.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, “o novo BYD DOLPHIN G DM-i é o único do seu segmento com tecnologia Super Híbrida Plug-in. Um modelo BYD que só podia ser além do standard. Super livre, com mais de 1000 km de autonomia combinada, é super ágil, eficiente e inteligente. Estas são algumas das características que se destacam neste novo veículo”.

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