Tripadvisor coloca o Oslo Coimbra entre os 10% melhores hotéis do Mundo

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O Hotel Oslo Coimbra recebeu o prémio Travellers’ Choice Award 2026, que coloca a unidade hoteleira entre os 10% melhores classificados a nível mundial na plataforma

O Hotel Oslo Coimbra foi distinguido com o Travellers’ Choice Award 2026, atribuído pela plataforma Tripadvisor.

O prémio reconhece os estabelecimentos que recebem avaliações positivas dos viajantes, colocando neste momento o Hotel Oslo Coimbra entre os 10% melhores classificados a nível mundial na plataforma.

Os Travellers’ Choice Awards são atribuídos anualmente com base nas avaliações e classificações deixadas pelos utilizadores do Tripadvisor ao longo de um período de 12 meses. A distinção reflete a satisfação dos hóspedes e a qualidade da experiência proporcionada pelas unidades premiadas.

“Receber esta distinção é particularmente gratificante porque resulta da opinião dos nossos hóspedes. É um reconhecimento do trabalho diário da nossa equipa e da dedicação que colocamos em proporcionar a melhor experiência possível a quem nos visita”, comenta o administrador daquela unidade hoteleira, José Madeira.

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