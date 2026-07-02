Agir/ Negócios

Tripadvisor coloca o Oslo Coimbra entre os 10% melhores hotéis do Mundo

02 de julho de 2026 às 09 h45
Hotel Oslo Coimbra foi distinguido pelo Tripadvisor | Fotografia: DR
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O Hotel Oslo Coimbra recebeu o prémio Travellers’ Choice Award 2026, que coloca a unidade hoteleira entre os 10% melhores classificados a nível mundial na plataforma

O Hotel Oslo Coimbra foi distinguido com o Travellers’ Choice Award 2026, atribuído pela plataforma Tripadvisor.
O prémio reconhece os estabelecimentos que recebem avaliações positivas dos viajantes, colocando neste momento o Hotel Oslo Coimbra entre os 10% melhores classificados a nível mundial na plataforma.

Os Travellers’ Choice Awards são atribuídos anualmente com base nas avaliações e classificações deixadas pelos utilizadores do Tripadvisor ao longo de um período de 12 meses. A distinção reflete a satisfação dos hóspedes e a qualidade da experiência proporcionada pelas unidades premiadas.

“Receber esta distinção é particularmente gratificante porque resulta da opinião dos nossos hóspedes. É um reconhecimento do trabalho diário da nossa equipa e da dedicação que colocamos em proporcionar a melhor experiência possível a quem nos visita”, comenta o administrador daquela unidade hoteleira, José Madeira.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de julho

Calor: Governo declara situação de alerta e proíbe várias atividades agrícolas
02 de julho

Minis de Coimbra à conquista de Paços de Ferreira
02 de julho

Mealhada inicia expansão da Zona Industrial da Pedrulha num investimento de 4ME
02 de julho

Novo modelo BYD Dolphin G DM-1 apresentado na Rodda Coimbra (com vídeo)

Agir/ Negócios

Novo modelo BYD Dolphin G DM-1 apresentado na Rodda Coimbra (com vídeo)

Tripadvisor coloca o Oslo Coimbra entre os 10% melhores hotéis do Mundo

DHXM – Indústria do Doce é finalista na 8ª edição dos Prémios Heróis PME