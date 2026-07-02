Coimbra

Ministro garante discutir reativação da segunda EPR com a Direção Nacional da PSP (com vídeo)

02 de julho de 2026 às 10 h09
Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...
Daniel Filipe Pereira
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Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

O ministro da Administração Interna garantiu ontem que vai levar à Direção Nacional da PSP a reativação da Segunda Equipa de Intervenção Rápida (EPR) da PSP de Coimbra.

“As questões disciplinares não podem pôr em causa a operacionalidade de uma força de segurança. O que eu vos posso dizer é que irei olhar para a questão, que desconhecia, e falarei com a Direção Nacional da PSP. Se chegarmos à conclusão que é necessário e que há meios será reativada. Se não, será repensada”, disse ontem Luís Neves, após uma reunião com a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, que decorreu nos Paços do Concelho.

O governante referiu ainda que “os meios são escassos” e que, por essa razão, “há que criar opções”.

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