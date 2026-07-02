Desporto

Mundial: “Está-se a desenhar o ano de Vozinha”

02 de julho de 2026 às 11 h30
José Maria Neves esteve ontem em Coimbra | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, mostrou-se ontem confiante na vitória dos “Tubarões Azuis” contra a Argentina de Lionel Messi.

No discurso proferido na cerimónia em que recebeu a da Medalha da Universidade de Coimbra, o responsável máximo de Cabo Verde frisou que a seleção nacional daquele país está também a inspirar-se na primeira participação de Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol, em 1966. Na altura, “os magriços”, como ficaram apelidados, conquistaram o 3.º lugar.

“Se em 1966, Eusébio foi aclamado, este Mundial está-se a desenhar como o ano de Vozinha”, vincou.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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