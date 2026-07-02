Desporto
Mundial: “Está-se a desenhar o ano de Vozinha”
José Maria Neves esteve ontem em Coimbra | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, mostrou-se ontem confiante na vitória dos “Tubarões Azuis” contra a Argentina de Lionel Messi.
No discurso proferido na cerimónia em que recebeu a da Medalha da Universidade de Coimbra, o responsável máximo de Cabo Verde frisou que a seleção nacional daquele país está também a inspirar-se na primeira participação de Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol, em 1966. Na altura, “os magriços”, como ficaram apelidados, conquistaram o 3.º lugar.
“Se em 1966, Eusébio foi aclamado, este Mundial está-se a desenhar como o ano de Vozinha”, vincou.
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