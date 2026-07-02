Mealhada inicia expansão da Zona Industrial da Pedrulha num investimento de 4ME

Os trabalhos de expansão e beneficiação da Zona Industrial da Pedrulha, que preveem a criação de novos lotes, já estão no terreno e representam um investimento de quatro milhões de euros (ME), revelou hoje a Câmara Municipal da Mealhada.

“Queremos uma zona industrial apelativa, capaz de atrair novas empresas e de gerar riqueza no concelho. Este é um grande investimento para a Mealhada e para toda a região”, afirmou o presidente da Câmara Municipal, António Jorge Franco, que sublinhou a importância deste investimento estruturante para o desenvolvimento económico da região.

De acordo com o autarca, o início da obra representa a concretização de um processo exigente e estratégico para o futuro do concelho.

“Foi um processo longo, mas desenvolvido em tempo recorde. Alterámos o Plano Diretor Municipal [PDM], elaborámos o projeto e adquirimos os terrenos, num investimento de cerca de um milhão de euros. O empenho dos serviços da Câmara Municipal e a dedicação dos seus funcionários foram determinantes para que este processo chegasse a bom porto”, apontou.

A intervenção permitirá ampliar a atual zona industrial em cerca de 16 hectares, criando 23 novos lotes, um dos quais destinado à instalação de serviços de apoio às empresas, “reforçando a capacidade de acolhimento de novos investimentos e potenciando a criação de emprego e riqueza no concelho”.

Segundo esta autarquia do distrito de Aveiro, a empreitada terá um prazo de execução de 730 dias (dois anos).

“Além da expansão da área empresarial, a empreitada contempla a criação de um conjunto de infraestruturas e equipamentos que visam melhorar a funcionalidade e a sustentabilidade do espaço”.

Estão previstas zonas verdes e barreiras arbóreas, uma bacia de retenção de águas pluviais, ciclovias, repavimentação de vias e passeios, bem como a instalação de iluminação pública alimentada por fontes de energia renovável, entre outros investimentos.

O projeto inclui ainda a criação de serviços partilhados de apoio às empresas, contribuindo para tornar a Zona Industrial da Pedrulha “mais moderna, competitiva e preparada para responder às necessidades do tecido empresarial”.

“Com esta intervenção, a Câmara Municipal da Mealhada reforça a aposta na valorização das áreas de acolhimento empresarial, criando melhores condições para a instalação de empresas, a captação de investimento e a dinamização da economia local”, concluiu.