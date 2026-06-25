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Santa Casa da Misericórdia da Mealhada apresenta a obra “A Cama do Rei”

25 de junho de 2026 às 10 h30
Livro de Rui Cabral (na foto) é uma “saga familiar de ficção realista entre os séculos XVIII e XX”, destaca o Município da Mealhada | DR
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
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Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A obra “A Cama do Rei: Fotobiografia de uma família da Mealhada”, da autoria de Rui Cabral, é apresentada hoje, 17H30, no Cineteatro Messias

A Santa Casa da Misericórdia da Mealhada (SCMM) apresenta, em parceria com o Município da Mealhada, esta tarde, a partir das 17H30, no Cineteatro Messias, o livro “A Cama do Rei: Fotobiografia de uma família da Mealhada”, da autoria de Rui Quaresma de Macedo Cabral.

A apresentação da obra estará a cargo do escritor António Breda Carvalho e de Nuno Canilho, num programa que inclui ainda a atuação musical de Rita Resende, na voz, e Rita Rito, na guitarra, bem como um momento de ballet contemporâneo do Hóquei Clube da Mealhada (HCM).

O livro, adianta a Santa Casa da Misericórdia da Mealhada, “resulta de um trabalho de investigação iniciado há cerca de oito anos, a partir do espólio pessoal e familiar do autor”. Após o falecimento do seu pai, em 2018, Rui Cabral, revela a mesma fonte, “encontrou vários baús e caixas com documentos, fotografias e outros registos guardados ao longo de várias gerações”.

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