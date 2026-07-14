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Orquestra de Jazz do HCP apresenta álbum “Paz e Justiça” com John Hollenbeck a Quinta das Lágrimas

14 de julho de 2026 às 13 h29
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A Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal e o baterista norte-americano John Hollenbeck editam em agosto o álbum “Paz e Justiça”, com composições inéditas e uma passagem pela música turca e ucraniana, revelou a Flexatonic Records.

“Paz e Justiça” sai a 14 de agosto, mas vai ser apresentado na quinta-feira, com a Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal e John Hollenbeck a tocarem na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, no âmbito do Festival das Artes.

Em nota de imprensa, a orquestra explica que “Paz e Justiça” foi gravado em 2022, depois “de um memorável concerto” com John Hollenbeck em Lisboa, “precisamente quando as viagens internacionais retomavam após a pandemia” da covid-19.

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