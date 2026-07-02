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CAE da Figueira da Foz recebe o icónico espetáculo “Carmina Burana”

02 de julho de 2026 às 10 h00
Espetáculo está marcado para dia 11 de julho | Fotografia: DR
Redação Diário as Beiras
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O soprano Defne Celik, o tenor Pedro Rodrigues e o barítono Tiago Amado Gomes serão as principais vozes do espetáculo

O Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz (CAE) recebe, no próximo dia 11 de julho, pelas 22H00, uma produção do célebre espetáculo “Carmina Burana”, icónica obra composta pelo alemão Carl Orff em 1936.

A interpretação estará a cargo da prestigiada Orquestra Alma Mater, num espetáculo coral-sinfónico que promete arrebatar o público.

Inspirada em poemas medievais dos séculos XII e XIII encontrados num mosteiro na Baviera, a peça aborda temas intemporais da condição humana, como a volatilidade da fortuna, o amor, a sátira social e os prazeres efémeros da vida.

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