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Instituto alerta para baixa das reservas de sangue e apela à dádiva antes ou nas férias

14 de julho de 2026 às 14 h06
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O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) apelou hoje à população para dar sangue antes ou durante as férias, alertando que as reservas de sangue do instituto se encontram abaixo dos níveis desejáveis para vários grupos sanguíneos.

Segundo o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, a situação é “particularmente preocupante” nos grupos A+, A -, O+ e O-.

“Assim, apelamos a todos, que antes ou durante as férias, façam uma dádiva de sangue, pois assim poderemos manter as reservas de sangue em níveis adequados e dar resposta às necessidades dos doentes que precisam de transfusões sanguíneas para viver”, afirma o instituto em comunicado.

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