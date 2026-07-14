O Centro de Artes Visuais, em Coimbra, inaugura três exposições no sábado, duas no seu espaço no Pátio da Inquisição e uma na Estação Nova de Coimbra, no âmbito do programa Verão a Dois Tempos.

O Centro de Artes Visuais (CAV) inaugura no seu espaço as exposições “Processual”, a partir de obras da coleção particular José Costa Rodrigues, e “Hotel Royal”, da realizadora Salomé Lamas, ambas apresentadas no âmbito do ciclo “A vida, apesar dela”, com curadoria de Miguel von Hafe Pérez.

No caso de “Processual”, a exposição não se centra apenas em obras de arte, mas em estudos, desenhos preparatórios e até maquetes de exposições de artistas, a partir do espólio de um colecionador que “se interessa em como os artistas chegam a determinada obra”, disse à agência Lusa o programador do CAV.