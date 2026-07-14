Desporto

Atletas olímpicos e paralímpicos juntos na Equipa Portugal para os Jogos LA2028

14 de julho de 2026 às 16 h08
Fotografia: Comité Olímpico Portugal
AO/JML / Lusa
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A união entre as equipas olímpica e paralímpica portuguesas, hoje formalizada, marca uma mudança no paradigma do desporto nacional e é um projeto comum, no qual todos contam e todos pertencem, considerou o presidente do comité olímpico.

“Hoje, damos início a uma nova etapa com a apresentação da equipa Portugal que está no caminho para Los Angeles2028. Esta equipa Portugal nasce diferente – para promover maior igualdade. De forma inédita, atletas olímpicos e paralímpicos vão passar a caminhar lado a lado numa única equipa, um único projeto e uma única ambição elevar o nome de Portugal”, disse Fernando Gomes, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, onde decorreu a cerimónia de apresentação das duas equipas, agora juntas na denominada Equipa Portugal.

De acordo com o líder do Comité Olímpico de Portugal (COP), a união entre atletas olímpicos e paralímpicos representa “o orgulho de competir com excelência e de inspirar um país que acredita na igualdade, no mérito e na superação”.

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