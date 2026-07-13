Estrela da Amadora inicia estágio de preparação de cinco dias em Quiaios

O Estrela da Amadora iniciou hoje o estágio de pré-época em Quiaios, que se prolongará até sexta-feira e durante o qual realizará um jogo de preparação, frente à Naval 1893, na quarta-feira.

Na informação publicada, o emblema amadorense divulgou o lote de 27 futebolistas que irão cumprir cinco dias de preparação em regime fechado às ordens do treinador Pepa após duas semanas de trabalho no Estádio José Gomes, na Amadora.

Após o estágio em Quiaios e a partida de caráter particular, à porta fechada, frente ao conjunto da Figueira da Foz, que milita no Campeonato de Portugal, quarto escalão, o Estrela da Amadora regressa à Reboleira, defrontando o Casa Pia no sábado.