Coimbra

Estudo na ULS Coimbra alerta para complicações graves com vírus sincicial respiratório

13 de julho de 2026 às 18 h58
Um estudo que analisou internamentos por infeção respiratória na ULS Coimbra | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
JGA / Lusa
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Um estudo que analisou internamentos por infeção respiratória na Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra concluiu que quase metade dos doentes com vírus sincicial respiratório (VSR) desenvolve complicações graves e taxa de mortalidade é de 17,8%.

De acordo com uma nota de imprensa, o estudo analisou 24 mil internamentos de adultos por infeção respiratória entre 2018 e 2024, com 2.257 a terem sido causados pelo VSR.

O estudo conclui que 48,7% dos doentes internados por aquele vírus desenvolve falência respiratória, mais de 60% apresentam infeções bacterianas secundárias e a taxa de mortalidade intra-hospitalar atinge 17,8% das pessoas internadas.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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