Governo antecipa meta de 100% de serviços digitais para 2029, diz ministro

O ministro-Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, disse hoje, em Coimbra, que a meta de 100% dos serviços digitais será antecipada para 2029, considerando que é um objetivo alcançável.

“Tínhamos o objetivo até 2030, mas com um esforço vamos conseguir reduzir em alguns meses e vamos alcançar 100% dos serviços digitais”, afirmou aos jornalistas Gonçalo Matias.

A antecipação da data para o final do mandato do Governo foi avançada pelo ministro na sua intervenção por ocasião da inauguração do Espaço Cidadão no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra, que contou com a presença da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, da presidente do IPO de Coimbra, Margarida Ornelas, bem como da presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, e do presidente da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), Manuel Dias.

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