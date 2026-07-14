Presidente da Coimbra Business School reeleito para 2.º mandato

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Alexandre Gomes da Silva foi reeleito presidente da Coimbra Business School | ISCAC para um segundo mandato de quatro anos.

O Conselho de Escola – integrando nove professores, quatro estudantes e dois trabalhadores não docentes – reuniu-se ontem para votar, com um resultado que traduz a “confiança depositada pelo órgão máximo de governo da Escola na liderança desenvolvida ao longo do último mandato e assegura a continuidade do projeto estratégico para a Coimbra Business School | ISCAC”.

Ato contínuo, a cerimónia de tomada de posse terá lugar às 15H00 de sexta.feira, 17 de julho, presidida pela presidente do Politécnico de Coimbra, Cândida Malça.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS