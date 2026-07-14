Coimbra

Presidente da Coimbra Business School reeleito para 2.º mandato

14 de julho de 2026 às 14 h55
Fotografia: DR
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Alexandre Gomes da Silva foi reeleito presidente da Coimbra Business School | ISCAC para um segundo mandato de quatro anos.

O Conselho de Escola – integrando nove professores, quatro estudantes e dois trabalhadores não docentes – reuniu-se ontem para votar, com um resultado que traduz a “confiança depositada pelo órgão máximo de governo da Escola na liderança desenvolvida ao longo do último mandato e assegura a continuidade do projeto estratégico para a Coimbra Business School | ISCAC”.

Ato contínuo, a cerimónia de tomada de posse terá lugar às 15H00 de sexta.feira, 17 de julho, presidida pela presidente do Politécnico de Coimbra, Cândida Malça.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de julho

Alargado prazo para as inscrições dos alunos do 10.º e 12.º anos
14 de julho

Antigo avançado da Académica Costinha é reforço do Desportivo de Chaves
14 de julho

Coimbra vai ter fogo de artifício das Festas da Cidade na noite 19 de julho
14 de julho

Terapêutica para doenças neurodegenerativas vence Prémio Bluepharma/Universidade de Coimbra

Coimbra

Coimbra vai ter fogo de artifício das Festas da Cidade na noite 19 de julho

Terapêutica para doenças neurodegenerativas vence Prémio Bluepharma/Universidade de Coimbra

Junta de Torres de Mondego promove Festival M