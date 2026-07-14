Mais de 550 mil motas e condutores fiscalizados nos últimos sete dias

Mais de 550 mil motociclos e condutores foram fiscalizados nos últimos sete dias nos distritos de Faro, Leiria e Setúbal, tendo sido registadas 12.429 infrações rodoviárias, revelam hoje dados da campanha do Plano Nacional de Fiscalização 2026.

Segundo o balanço da sétima campanha “Duas Rodas: Agarre-se à Vida”, que decorreu entre 7 e 13 de julho, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP fiscalizaram presencialmente e por radar 550.213 veículos e condutores.

A maioria das 12.429 infrações rodoviárias deveram-se a excesso de velocidade, ausência ou incorreta utilização de capacete, ultrapassagens irregulares, infrações relacionadas com documentos e condições técnicas dos veículos, condução sob o efeito do álcool e utilização indevida do telemóvel durante a condução, referem as forças de segurança em comunicado.