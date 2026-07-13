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Liga percorre praias e piscinas para sensibilizar para proteção solar e prevenir cancro

13 de julho de 2026 às 12 h16
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HN / Lusa
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A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) vai percorrer, durante um mês, praias, piscinas e ATL para sensibilizar para a proteção solar e prevenir o cancro da pele, lembrando os cerca de 13 mil novos casos anuais em Portugal.

A iniciativa integra mais uma edição da campanha “Com o Sol Não se Brinca – Rota da Prevenção”, promovida pelo Núcleo Regional do Sul da LPCC, que passará por 40 locais do sul do país, entre 20 de julho e 20 de agosto, refere a instituição em comunicado.

A Liga alerta que, com a chegada do verão, aumenta o tempo passado ao ar livre e, consequentemente, a exposição à radiação ultravioleta (UV): “Embora a luz solar seja essencial para a saúde, a exposição excessiva constitui um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do cancro da pele, tornando fundamental a adoção de comportamentos preventivos desde a infância”, alerta.

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