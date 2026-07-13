Ministro diz que transição digital implica processo de tentativa e erro

O ministro-Adjunto e da Reforma do Estado afirmou hoje em Coimbra, quando questionado sobre o caso dos exames nacionais, que a transição digital “tem riscos” e implica processos de tentativa e erro.

“A transição digital tem custos, a transição digital tem riscos. Todos nós ao longo da história da transição digital temos inúmeros exemplos de tentativa-erro”, disse Gonçalo Matias, que respondia aos jornalistas sobre o caso dos exames nacionais, depois de ter participado na apresentação da plataforma de gestão urbana da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC).

Não falando especificamente sobre os problemas nos exames nacionais, cujo calendário foi alterado devido a problemas no processo de digitalização, o ministro afirmou que o Governo está disponível para “este processo de tentativa-erro”, vincando que não estará disponível “para voltar para trás”.

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