CoimbraRegião Metropolitana de Coimbra

Ministro diz que transição digital implica processo de tentativa e erro

13 de julho de 2026 às 12 h45
Fotografia: Ana Catarina Ferreira
JGA / Lusa
Autor
JGA / Lusa
JGA / Lusa
Autor
JGA / Lusa

O ministro-Adjunto e da Reforma do Estado afirmou hoje em Coimbra, quando questionado sobre o caso dos exames nacionais, que a transição digital “tem riscos” e implica processos de tentativa e erro.

“A transição digital tem custos, a transição digital tem riscos. Todos nós ao longo da história da transição digital temos inúmeros exemplos de tentativa-erro”, disse Gonçalo Matias, que respondia aos jornalistas sobre o caso dos exames nacionais, depois de ter participado na apresentação da plataforma de gestão urbana da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC).

Não falando especificamente sobre os problemas nos exames nacionais, cujo calendário foi alterado devido a problemas no processo de digitalização, o ministro afirmou que o Governo está disponível para “este processo de tentativa-erro”, vincando que não estará disponível “para voltar para trás”.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de julho

Lousã com operação de 429 mil euros para remoção de material lenhoso
15 de julho

Faleceu o padre Fernando Pascoal
15 de julho

Região de Coimbra não divulga índice de regularidade dos primeiros meses da Busway
15 de julho

Índice de regularidade dos SMTUC cai quase 6% em 2025

Coimbra

Faleceu o padre Fernando Pascoal

Índice de regularidade dos SMTUC cai quase 6% em 2025

Sónia Filipe é a nova chefe do gabinete da presidência da Câmara Municipal de Coimbra

Região Metropolitana de Coimbra

Lousã com operação de 429 mil euros para remoção de material lenhoso

Região de Coimbra não divulga índice de regularidade dos primeiros meses da Busway

Antiga estrada sobre a Casa dos Repuxos em Conímbriga alvo de escavações