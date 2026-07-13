Coimbra

Concurso para construção da barragem de Girabolhos lançado quarta-feira

13 de julho de 2026 às 08 h14
Fotografia ilustrativa | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Espera de praticamente 20 anos vai terminar. Depois de José Sócrates ter projetado a barragem em 2007, 19 anos depois é lançado o segundo concurso para a construção de Girabolhos. O primeiro foi cancelado em 2016

O concurso público para a construção da barragem de Girabolhos vai ser lançado esta quarta-feira. A informação foi confirmada por uma fonte do Ministério do Ambiente e Energia ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Segundo a mesma fonte, será a própria ministra do Ambiente e Energia, Maria Graça Carvalho, a lançar simbolicamente o concurso.

O equipamento hidrográfico vai abranger territórios dos concelhos de Seia e Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, e de Nelas e Mangualde, no distrito de Viseu, e poderá controlar o caudal das águas do rio Mondego que chegam posteriormente aos concelhos de Coimbra, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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