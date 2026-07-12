Praça terminal do metrobus em Coimbra-B foi inaugurada
O reconhecimento do valor artístico dos painéis gigantes que decoram a Praça Europa – inaugurada no passado sábado junto à estação de Coimbra-B – foi o principal destaque da cerimónia.
Trata-se da instalação artística “Les Palissades”, da autoria do artista belga Paul de Gobert, que envolve aquele espaço de requalificação urbana, que fará interface da estação ferroviária com o terminal oeste do metrobus, sistema que deverá começar a operar neste ponto no próximo mês de setembro.
Na inauguração, Leonel Serra, presidente da Metro Mondego, considerou tratar-se de uma intervenção que valoriza o espaço urbano e melhora a imagem de entrada em Coimbra.
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