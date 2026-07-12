Hugo Nunes é reforço para o setor intermédio da Briosa

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Hugo Nunes, médio que atuava no Vitória SC, é o sétimo reforço confirmado pela Académica para a época 2026/2027, onde vai disputar a Liga 2. O atleta assina contrato até junho de 2028.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a Briosa refere que “Hugo Nunes é um médio, de 24 anos, com 1,87 metros de altura e 81 kg, que chega proveniente do Vitória SC, reforçando o setor intermédio da Briosa para a temporada 2026/27.

Na última época, Hugo Nunes “realizou 21 jogos ao serviço do emblema vimaranense, dos quais 20 pela equipa B, somando 1.708 minutos em campo. Ao longo da temporada, apontou dois golos e fez quatro assistências, afirmando-se como uma das referências da equipa, da qual foi também capitão, demonstrando liderança, personalidade e maturidade competitiva”, acrescentam os estudantes.

Com experiência na Liga 3 e um percurso consolidado no futebol português, “o médio chega a Coimbra para acrescentar qualidade, critério e intensidade ao meio-campo da Briosa, integrando um projeto ambicioso para as próximas temporadas”, destaca a Académica.

Por fim, a direção do clube “dá as boas-vindas a Hugo Nunes e deseja-lhe os maiores sucessos, tanto a nível pessoal como coletivo, com a camisola da Briosa”.