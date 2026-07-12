Médio Jean Sinisterra renova com a Académica

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

O médio colombiano Jean Sinisterra renova contrato com a Académica, anunciou, no sábado, o clube em comunicado.

Na nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRSA, a Briosa informa que “chegou a acordo com Jean Sinisterra para a renovação do seu vínculo ao clube”.

Médio-centro colombiano de 26 anos, Jean Sinisterra “chegou à Briosa em janeiro e rapidamente demonstrou a sua qualidade e capacidade de integração no grupo. Na segunda metade da temporada 2025/26, disputou nove encontros oficiais, apontando ainda um golo ao serviço da Académica”, destacam os estudantes.

Com esta renovação, a direção da Briosa “assegura a continuidade de um jogador que reforça as opções para o meio-campo e que continuará a fazer parte do projeto desportivo para a nova época”.

A terminar, a Académica deseja a Jean Sinisterra “as maiores felicidades pessoais e profissionais, com a certeza de que continuará a honrar a camisola negra com a mesma dedicação e compromisso”.