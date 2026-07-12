AcadémicaDesporto

Médio Jean Sinisterra renova com a Académica

12 de julho de 2026 às 10 h26
Fotografia: DR
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

O médio colombiano Jean Sinisterra renova contrato com a Académica, anunciou, no sábado, o clube em comunicado.

Na nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRSA, a Briosa informa que “chegou a acordo com Jean Sinisterra para a renovação do seu vínculo ao clube”.

Médio-centro colombiano de 26 anos, Jean Sinisterra “chegou à Briosa em janeiro e rapidamente demonstrou a sua qualidade e capacidade de integração no grupo. Na segunda metade da temporada 2025/26, disputou nove encontros oficiais, apontando ainda um golo ao serviço da Académica”, destacam os estudantes.

Com esta renovação, a direção da Briosa “assegura a continuidade de um jogador que reforça as opções para o meio-campo e que continuará a fazer parte do projeto desportivo para a nova época”.

A terminar, a Académica deseja a Jean Sinisterra “as maiores felicidades pessoais e profissionais, com a certeza de que continuará a honrar a camisola negra com a mesma dedicação e compromisso”.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de julho

Jogos do Mediterrâneo: Portugal será representado por 168 atletas em 30 modalidades
12 de julho

Hugo Nunes é reforço para o setor intermédio da Briosa
12 de julho

Médio Jean Sinisterra renova com a Académica
11 de julho

Rua da Sofia encheu-se de música nos 92 anos do Palácio da Justiça de Coimbra (fotogaleria)

Académica

Hugo Nunes é reforço para o setor intermédio da Briosa

Médio Jean Sinisterra renova com a Académica

Académica-OAF ganhou por 1-0 o jogo treino de hoje com o Marítimo

Desporto

Jogos do Mediterrâneo: Portugal será representado por 168 atletas em 30 modalidades

Hugo Nunes é reforço para o setor intermédio da Briosa

Médio Jean Sinisterra renova com a Académica