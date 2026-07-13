Obras vão condicionar trânsito na Estrada da Beira em Miranda do Corvo durante três meses

A circulação na Estrada Nacional 17 (EN17) 17, também considerada como Estrada da Beira, vai estar condicionada devido a obras a partir da próxima quinta-feira, 16 de julho, e durante três meses no concelho de Miranda do Corvo, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP) em comunicado. Circulação, entre as 08H00 e as 18H00, será feita de forma alternada através de semáforos.

Na nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a IP refere que “no âmbito da empreitada de estabilização de cinco taludes na EN17 – Estrada da Beira, no concelho de Miranda do Corvo, será necessário implementar um novo condicionamento da circulação rodoviária”.

“Os trabalhos terão início no próximo dia 16 de julho e uma duração prevista de aproximadamente três meses, decorrendo diariamente entre as 08H00 e as 18H00. Durante este período, a circulação será efetuada de forma alternada, regulada por sistema semafórico, com limitação de velocidade a 30 km/h. No período noturno, não haverá condicionamentos à circulação”, acrescentam.

Ainda de acordo com a IP, “esta empreitada integra o investimento que a Infraestruturas de Portugal tem vindo a desenvolver na EN17, no montante global de 1,2 milhões de euros, destinado à reabilitação e ao reforço de cinco taludes localizados nos concelhos de Arganil, Coimbra e Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra”.

“Trata-se de uma intervenção de caráter preventivo, que visa corrigir situações de instabilidade identificadas, cuja evolução poderá representar riscos para a circulação rodoviária e para a segurança dos utilizadores”, indica ainda a nota.