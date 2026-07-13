Miranda do CorvoRegião Metropolitana de Coimbra

Obras vão condicionar trânsito na Estrada da Beira em Miranda do Corvo durante três meses

13 de julho de 2026 às 10 h53
Fotografia: DR
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

A circulação na Estrada Nacional 17 (EN17) 17, também considerada como Estrada da Beira, vai estar condicionada devido a obras a partir da próxima quinta-feira, 16 de julho, e durante três meses no concelho de Miranda do Corvo, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP) em comunicado. Circulação, entre as 08H00 e as 18H00, será feita de forma alternada através de semáforos.

Na nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a IP refere que “no âmbito da empreitada de estabilização de cinco taludes na EN17 – Estrada da Beira, no concelho de Miranda do Corvo, será necessário implementar um novo condicionamento da circulação rodoviária”.

“Os trabalhos terão início no próximo dia 16 de julho e uma duração prevista de aproximadamente três meses, decorrendo diariamente entre as 08H00 e as 18H00. Durante este período, a circulação será efetuada de forma alternada, regulada por sistema semafórico, com limitação de velocidade a 30 km/h. No período noturno, não haverá condicionamentos à circulação”, acrescentam.

Ainda de acordo com a IP, “esta empreitada integra o investimento que a Infraestruturas de Portugal tem vindo a desenvolver na EN17, no montante global de 1,2 milhões de euros, destinado à reabilitação e ao reforço de cinco taludes localizados nos concelhos de Arganil, Coimbra e Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra”.

“Trata-se de uma intervenção de caráter preventivo, que visa corrigir situações de instabilidade identificadas, cuja evolução poderá representar riscos para a circulação rodoviária e para a segurança dos utilizadores”, indica ainda a nota.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de julho

Obras vão condicionar trânsito na Estrada da Beira em Miranda do Corvo durante três meses
13 de julho

UC garantiu 75 milhões de euros para investigação em 2025
13 de julho

Futebol: Plantel da Briosa começa a ganhar forma
13 de julho

Meio século de FestiMaiorca

Miranda do Corvo

Obras vão condicionar trânsito na Estrada da Beira em Miranda do Corvo durante três meses

Detida por suspeita de atear incêndio florestal em Miranda do Corvo

“Noites de Verão” em Miranda do Corvo descentralizadas para as freguesias

Região Metropolitana de Coimbra

Obras vão condicionar trânsito na Estrada da Beira em Miranda do Corvo durante três meses

Dança e tradição condimentam regresso do Festival de Folclore à Pampilhosa da Serra

Lage Grande de Meruge classificada como Geossítio