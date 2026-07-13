Nacional

Ministro garante que 92% dos exames nacionais estão corrigidos

13 de julho de 2026 às 11 h40
Fotografia: Arquivo
SIM / Lusa
Autor
SIM / Lusa
SIM / Lusa
Autor
SIM / Lusa

O ministro da Educação anunciou hoje que 92% dos exames nacionais do ensino secundário estão corrigidos e que os alunos terão acesso às suas notas na próxima sexta-feira.

“Neste momento, 92% dos exames estão corrigidos e a cadência está a ser muito elevada”, afirmou o ministro da Educação, Fernando Alexandre, à entrada para uma reunião com o Conselho das Escolas, que está a decorrer em Lisboa.

Fernando Alexandre reconheceu que “ontem [domingo] e no sábado os professores trabalharam de forma muito intensa”, sublinhando que há “muitas pessoas a trabalhar para garantir o rigor da avaliação”.

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