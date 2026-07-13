Nacional
Ministro garante que 92% dos exames nacionais estão corrigidos
Fotografia: Arquivo
O ministro da Educação anunciou hoje que 92% dos exames nacionais do ensino secundário estão corrigidos e que os alunos terão acesso às suas notas na próxima sexta-feira.
“Neste momento, 92% dos exames estão corrigidos e a cadência está a ser muito elevada”, afirmou o ministro da Educação, Fernando Alexandre, à entrada para uma reunião com o Conselho das Escolas, que está a decorrer em Lisboa.
Fernando Alexandre reconheceu que “ontem [domingo] e no sábado os professores trabalharam de forma muito intensa”, sublinhando que há “muitas pessoas a trabalhar para garantir o rigor da avaliação”.