Académica-OAF ganhou por 1-0 o jogo treino de hoje com o Marítimo

A equipa da Académica-OAF venceu hoje de manhã o jogo treino de preparação da época de futebol com o Marítimo (Madeira), integrado no plano de pré-época da temporada 2026/27, em que a Briosa vai jogar no escalão da Liga 2. O resultado foi 1-0, com golo marcado pelo novo reforço Ilies Faur.

O jogo foi realizado em três períodos de 30 minutos. Tratou-se do 1.º teste da pré-temporada, com o objetivo de preparar a equipa e as novas aquisições para os novos processos de treino e competição. O encontro teve lugar em Lousada, onde a equipa da Madeira está em estágio.