Académica - SubidaCoimbra

Académica-OAF ganhou por 1-0 o jogo treino de hoje com o Marítimo

11 de julho de 2026 às 16 h56
Equipa de Coimbra venceu a equipa da madeira em lLousada. Foto: D.R.
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
António Rosado
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Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

A equipa da Académica-OAF venceu hoje de manhã o jogo treino de preparação da época de futebol com o Marítimo (Madeira), integrado no plano de pré-época da temporada 2026/27, em que a Briosa vai jogar no escalão da Liga 2. O resultado foi 1-0, com golo marcado pelo novo reforço Ilies Faur.

O jogo foi realizado em três períodos de 30 minutos. Tratou-se do 1.º teste da pré-temporada, com o objetivo de preparar a equipa e as novas aquisições para os novos processos  de treino e competição. O encontro teve lugar em Lousada, onde a equipa da Madeira está em estágio.

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