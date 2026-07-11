MAI lamenta morte por atropelamento do jovem GNR Jorge Monteiro, da Brigada de Trânsito de Leiria

O ministro da Administração Interna (MAI) lamentou a morte por atropelamento do militar da GNR, Jorge Monteiro, do Destacamento de Trânsito de Leiria da GNR, considerando que “nenhuma vida deve ser perdida por indiferença, negligência ou irresponsabilidade”.

Em comunicado, o ministério adverte que “todos os cidadãos têm o dever de respeitar e cumprir as ordens dos agentes de autoridade e evitar comportamentos que coloquem a sua vida ou integridade física em risco”. O militar, de 29 anos, “perdeu a vida, enquanto cumpria o seu dever, na regularização de trânsito”. O Ministério deixou, em nome do Governo, uma “palavra de solidariedade e sentidas condolências à família, aos amigos, à Guarda Nacional Republicana e, em particular, aos militares do Destacamento de Trânsito de Leiria”.

Trata-se do jovem militar da GNR, natural de Fafe, que foi atropelado mortalmente por um veículo no IC2, ontem à noite, em Redondas, concelho de Alcobaça, confirmou fonte da instituição. Estava a controlar o trânsito junto de um camião que se havia incendiado pouco antes quando, cerca das 23H20, foi atropelado por um condutor que não parou no local, mas depois regressou e apresentou-se junto das autoridades, tendo sido detido. Apresentava uma taxa de alcoolemia superior a 1,2 gramas por litro, que é considerado um crime punível com pena de prisão.