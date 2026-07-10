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PJ detém em Tábua suspeito de atear fogo a rulote em conflito com companheiro

10 de julho de 2026 às 17 h37
Detenção ocorreu na passada quinta-feira | Fotografia: DR
JGA / Lusa
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A PJ deteve na quinta-feira um homem de 61 anos suspeito de ter ateado fogo a uma rulote, alegadamente convencido de que o seu companheiro se encontrava a pernoitar na viatura, afirmou ontem a Diretoria do Centro.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ) afirmou que o fogo terá sido ateado, em “contexto de violência doméstica”, na quarta-feira, na sequência de desavenças.

De acordo com a PJ, o suspeito terá ateado fogo à rulote, na sequência de “conflitos no âmbito da relação que mantinha com o seu companheiro, agravados pelo consumo recorrente de bebidas alcoólicas”.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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