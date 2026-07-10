Coimbra

Obras do metrobus fecham entrada nos HUC pela avenida Bissaya Barreto

10 de julho de 2026 às 16 h48
Corte começa segunda-feira | Fotografia: Google Maps
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
António Rosado
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Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

A entrada rodoviária no perímetro dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) vai deixar de poder ser feita, durante duas semanas, a partir da av. Bissaya Barreto devido às obras da Metro Mondego.

A interrupção de circulação para o público em geral vigora a partir da próxima segunda-feira, 13 de julho.

Os condicionamentos ficam a dever-se ao prosseguimento dos trabalhos de pavimentação do canal do metrobus.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

 

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