“Olhemos para a Rainha Santa como uma inspiração”

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Perante milhares de fiéis e curiosos, o padre Manuel Carvalheiro pediu ontem a todos os que que decidiram participar na procissão de penitência da Rainha Santa Isabel que utilizassem o momento para fazerem um balanço sobre as suas vidas.

“O que é que acrescenta para minha vida? O que levo desta procissão na transformação da minha vida?”, questionou o pontífice.

Nem todos os dias a celebração da missa em Coimbra tem tantos participantes e o padre aproveitou essa oportunidade para apelar ao reforço da fé de todos os participantes. “Todos os que vieram venerar a Rainha Santa Isabel que possam sair mais fortalecidos da vossa fé depois desta procissão”, disse.

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