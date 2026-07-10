CoimbraProcissões Rainha Santa

“Olhemos para a Rainha Santa como uma inspiração”

10 de julho de 2026 às 11 h00
Padre Manuel Carvalheiro celebrou a missa | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Perante milhares de fiéis e curiosos, o padre Manuel Carvalheiro pediu ontem a todos os que que decidiram participar na procissão de penitência da Rainha Santa Isabel que utilizassem o momento para fazerem um balanço sobre as suas vidas.

“O que é que acrescenta para minha vida? O que levo desta procissão na transformação da minha vida?”, questionou o pontífice.

Nem todos os dias a celebração da missa em Coimbra tem tantos participantes e o padre aproveitou essa oportunidade para apelar ao reforço da fé de todos os participantes. “Todos os que vieram venerar a Rainha Santa Isabel que possam sair mais fortalecidos da vossa fé depois desta procissão”, disse.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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