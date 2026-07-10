Figueira da Foz

Incêndio em habitação em construção na Murtinheira

10 de julho de 2026 às 11 h31
Fotografia: J'Alves
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Um incêndio numa garagem de habitação em construção na Murtinheira, na zona de Quiaios, no concelho da Figueira da Foz provocou esta manhã danos materiais.

Segundo fonte dos bombeiros, a fonte de ignição foi um maçarico, sendo que na garagem estava armazenado material de revestimento altamente inflamável.

O incêndio ocorreu quando operários trabalhavam na colocação de revestimento térmico no edifício.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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