Figueira da Foz
Incêndio em habitação em construção na Murtinheira
Fotografia: J'Alves
Um incêndio numa garagem de habitação em construção na Murtinheira, na zona de Quiaios, no concelho da Figueira da Foz provocou esta manhã danos materiais.
Segundo fonte dos bombeiros, a fonte de ignição foi um maçarico, sendo que na garagem estava armazenado material de revestimento altamente inflamável.
O incêndio ocorreu quando operários trabalhavam na colocação de revestimento térmico no edifício.
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