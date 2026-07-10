Incêndio em habitação em construção na Murtinheira

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Um incêndio numa garagem de habitação em construção na Murtinheira, na zona de Quiaios, no concelho da Figueira da Foz provocou esta manhã danos materiais.

Segundo fonte dos bombeiros, a fonte de ignição foi um maçarico, sendo que na garagem estava armazenado material de revestimento altamente inflamável.

O incêndio ocorreu quando operários trabalhavam na colocação de revestimento térmico no edifício.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS