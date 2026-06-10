Tábua acolheu comemorações de aniversário da GNR de Coimbra
Ao longo de vários dias, decorreram diversas iniciativas de carácter social, cultural, religioso e institucional
O concelho de Tábua acolheu as comemorações do 17.º aniversário do Comando Territorial de Coimbra da GNR, “iniciativa que constituiu um momento de reconhecimento institucional e de proximidade entre a Guarda e a comunidade, reforçando a estreita colaboração existente entre o Município de Tábua e esta força de segurança”, refere a autarquia em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.
Ao longo de vários dias, decorreram diversas iniciativas de carácter social, cultural, religioso e institucional, envolvendo a população, entidades locais e representantes de diferentes organismos civis e militares.
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