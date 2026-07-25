Incêndio em garagem em Casal da Rosa faz um ferido e deixa três desalojados

Um incêndio numa casa em Casal da Rosa, no concelho de Coimbra, provocou hoje um ferido ligeiro e três desalojados, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra explicou que o incêndio, registado às 06:17, “começou numa garagem e alastrou à habitação principal”.

No combate às chamas estiveram 27 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Voluntários de Brasfemes e de Coimbra e da GNR, apoiados por sete viaturas.

O ferido foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra.