Coimbra

PCP acusa Câmara de Coimbra de preparar transportes para concessão a privados

24 de julho de 2026 às 18 h22
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JGA / Lusa
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O PCP de Coimbra acusou hoje o executivo liderado pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) de estar a preparar a operação dos Transportes Urbanos para uma concessão a privados, após ter sido aprovada uma redução de oferta para agosto.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a comissão concelhia do PCP afirmou que a aprovação, na reunião do executivo de segunda-feira, de uma redução de mais de 100 horários em 20 linhas no mês de agosto, é um “ensaio para adequar a operação” dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) a uma “concessão a privados”.

No dia em que a proposta de redução da oferta para agosto foi aprovada, com os votos contra da coligação Juntos Somos Coimbra (liderada pelo PSD), a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, admitiu equacionar uma concessão externa dos transportes urbanos do concelho.

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