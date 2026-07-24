Coimbra

Metrobus começa testes até à Estação Coimbra B e à praça da República na segunda-feira

24 de julho de 2026 às 17 h49
Testes começam segunda-feira | Fotografia: Metro Mondego
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Metro Mondego começa segunda-feira a realizar ensaios dinâmicos com veículos metrobus nos novos troços até às estações de Coimbra B e da praça da República. Os testes serão realizados entre as estações da Portagem e Coimbra B, bem como entre a beira-rio (Aeminium) e praça da República.

A empresa responsável pelo Sistema de Mobilidade do Mondego frisa que esta fase reveste-se “de especial importância para a preparação da operação nestes troços e introduz uma nova dinâmica urbana que exige a atenção de toda a população”.

Na nota enviada aos órgãos de comunicação social,  a Metro Mondego frisa que o “número de veículos  em circulação aumentará ao longo do mês de agosto, permitindo a realização de testes de simulação da operação o mais próximos possível do plano de exploração”.

 

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