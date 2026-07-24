Empreiteiro diz que comunicou resolução do contrato antes de decisão anunciada pela Câmara da Mealhada

A Engiperfil esclareceu hoje que comunicou ao Município da Mealhada a resolução do contrato da empreitada de construção de oito fogos de habitação na Póvoa da Mealhada antes da intenção de resolução sancionatória anunciada pela autarquia.

“Em 24 de junho de 2026, a Engiperfil comunicou ao Município da Mealhada a resolução do contrato, com fundamento numa suspensão parcial, em parte essencial da empreitada, abrangendo a quase totalidade dos trabalhos remanescentes, por mais de cinco meses, ou seja, por período superior a um décimo do prazo de execução (365 dias), por facto imputável ao dono da obra”, indicou.

O esclarecimento da construtora surgiu depois de a Câmara da Mealhada, no distrito de Aveiro, ter aprovado, na terça-feira, a intenção de resolução sancionatória do contrato da empreitada de construção de oito fogos de habitação na Póvoa da Mealhada, num investimento superior a 1,4 milhões de euros.

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