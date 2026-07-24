PCP questiona Governo sobre alegadas descargas poluentes no rio Cobral

O PCP solicitou ao Governo esclarecimentos sobre as alegadas descargas poluentes no rio Cobral, no concelho de Oliveira do Hospital, indagando sobre as medidas adotadas para travar a situação e como recuperar ambientalmente aquele curso de água.

“Que medidas tomou ou vai tomar e que meios disponibilizou para que cessem de imediato as descargas poluidoras no rio Cobral e se proceda à recuperação ambiental deste importante curso de água?”, questionou.

Numa pergunta dirigida ao Ministério do Ambiente e Energia, o Grupo Parlamentar do PCP afirmou que têm sido “recorrentes as descargas poluentes das fábricas de laticínios da Catraia de S. Romão/Carragosela, no Rio Cobral”.

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