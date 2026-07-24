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Trânsito cortado no IP3 entre segunda e quinta-feira à noite em Tondela e Santa Comba Dão

24 de julho de 2026 às 12 h43
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O Itinerário Principal 3 (IP3) estará cortado ao trânsito nas noites de segunda a quinta-feira no concelho de Tondela em diferentes troços ao longo da semana, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

Numa nota de imprensa, a IP informa que vai manter os condicionamentos durante a noite, entre as 21:00 e as 05:00, a propósito da empreitada de requalificação e duplicação do IP3 – que liga Viseu e Coimbra – no troço entre Santa Comba Dão e Viseu.

Assim, nas noites de 27 a 30 de julho, “serão realizados trabalhos de melhoria das condições de circulação no troço compreendido entre os nós de Treixedo (Santa Comba Dão) e Tondela Sul, entre Tondela Sul e Canas Santa Maria e entre Canas de Santa Maria e São Miguel de Outeiro.

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