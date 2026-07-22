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ANMP pede rápida definição de mecanismos de transição para obras do PRR

22 de julho de 2026 às 14 h56
Fotografia: Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP
CMM / Lusa
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A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) alertou hoje para a necessidade de o Governo concretizar rapidamente os mecanismos de financiamento que permitirão assegurar a continuidade das obras financiadas pelo PRR que não estejam concluídas até agosto.

“O mais relevante neste momento, a curto prazo, tem a ver com o PRR [Plano de Recuperação e Resiliência}. O fim do PRR em agosto de 2026 e também com aquilo que é o compromisso por parte do Governo de encontrarmos mecanismos de transição das obras do PRR que não estiverem concluídas até essa data”, sublinhou o presidente da ANMP.

No final de uma reunião do conselho diretivo da ANMP, que decorreu hoje em Pombal, Pedro Pimpão admitiu aos jornalistas que os municípios veem o encerramento do PRR como uma das suas principais preocupações a curto prazo, sendo importante garantir uma solução financeira que permita concluir os investimentos que se encontrem em execução.

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