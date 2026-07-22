Coimbra

Levantado desaconselhamento de banhos nas praias fluviais do Rebolim e Palheiros e Zorro

22 de julho de 2026 às 15 h56
Já se pode ir a banhos nas duas praias fluviais | Fotografia: CMC
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Já se pode ir a banhos nas praias fluviais do Rebolim e dos Palheiros e Zorro, no concelho de Coimbra.

A Câmara Municipal de Coimbra revelou há minutos que, após a análise dos resultados laboratoriais, foi levantado o desaconselhamento temporário que tinha sido adotado por precaução, na sequência do incidente ocorrido na IP3.

Segundo o executivo, os resultados “confirmaram que não existe evidência de poluição no rio Mondego associada a esse incidente, pelo que já é possível usufruir destas zonas balneares em segurança”.

Ontem a meio da tarde, a câmara tinha desaconselhado, temporariamente, os banhos nas praias fluviais do Rebolim e de Palheiros e Zorro, devido ao derrame de resina no IP3, em Penacova.

 

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