Levantado desaconselhamento de banhos nas praias fluviais do Rebolim e Palheiros e Zorro

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Já se pode ir a banhos nas praias fluviais do Rebolim e dos Palheiros e Zorro, no concelho de Coimbra.

A Câmara Municipal de Coimbra revelou há minutos que, após a análise dos resultados laboratoriais, foi levantado o desaconselhamento temporário que tinha sido adotado por precaução, na sequência do incidente ocorrido na IP3.

Segundo o executivo, os resultados “confirmaram que não existe evidência de poluição no rio Mondego associada a esse incidente, pelo que já é possível usufruir destas zonas balneares em segurança”.

Ontem a meio da tarde, a câmara tinha desaconselhado, temporariamente, os banhos nas praias fluviais do Rebolim e de Palheiros e Zorro, devido ao derrame de resina no IP3, em Penacova.