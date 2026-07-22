PenacovaRegião Metropolitana de Coimbra

Trabalhos no IP3 em Penacova devem manter corte da via por vários dias

22 de julho de 2026 às 16 h22
Via está cortada desde segunda-feira | Fotografia: DR
JGA / Lusa
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A Infraestruturas de Portugal afirmou hoje que os trabalhos de reparação do pavimento do IP3 deverão prolongar-se “por vários dias”, na sequência do derrame de resina que obrigou ao corte de estrada em Penacova, na segunda-feira.

Em resposta à agência Lusa, a Infraestruturas de Portugal (IP) afirmou que o derrame de resina no Itinerário Principal 3 (IP3), entre o nó de Miro (concelho de Penacova) e o nó de Penacova (distrito de Coimbra), provocou “uma contaminação significativa da camada de desgaste, comprometendo as características de aderência e as condições de segurança da infraestrutura”.

Face à dimensão dos danos no pavimento, concluiu-se que não bastava a remoção da resina para repor as condições de segurança de circulação naquele troço, sendo “necessária a substituição da camada superficial do pavimento nas zonas afetadas”, explicou.

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